АВТОВАЗ начал проверять качество автомобилей LADA по-новому

На АВТОВАЗе стартовала работа по переделке логистики финальных тестов автомобилей, финальных проверок на качество. То есть машина сходит с конвейера и ее будут проверять по-новому. Как пишет портал «Лада.Онлайн», перестройка процессов даст дополнительную страховку от того, чтобы какое-то несоответствие не проскочило мимо «чек-менов». А еще это даст снижение затрат на перемещение и даже на уборку цеховых территорий, по которой проезжает автомобиль с песком на колесах после уличного теста. Теперь эти тесты будут в основном под крышей.

Также стало известно, что уличный трек, на котором ранее проходили испытания автомобилей LADA, оказывается, уже несколько лет не используется. В свое время на заводе посчитали, что эти поездки по треку – просто трата бензина. А если дорогу немного присыплет снегом, то эффективность проверки на дороге с неровностями сразу снижается. Качество теперь проверяется другими методиками – тщательной, инструментальной и визуальной проверкой, что соответствует мировому опыту.

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ модернизировал производственный комплекс LADA Granta с целью оптимизации технологий и экономии средств. Так, в этом году здесь проведена глобальная модернизация: отдельные участки конвейера освобождены от оборудования, снижено количество автомобилей в потоке. Полностью демонтированы две линии сборки интерьера, теперь на этой территории организованы участки киттинга. После модернизации комплектующие на линию подаются синхронизировано, при этом уменьшено количество задействованных погрузчиков. Остановлены и две линии шасси – здесь продолжается демонтаж оборудования. Общая длина сборочных линий уменьшена на 560 метров. Экономический эффект от оптимизации потока сборки в 2019 году уже составил 19 млн рублей.

«Цель данного проекта – повышение эффективности и улучшение логистики производства. Также необходимо освободить действующие конвейеры от технологического оборудования и провести подготовку линии сборки под выпуск будущих моделей, которые сегодня разрабатываются на АВТОВАЗе», – заявил директор производства автомобилей на платформе Kalina/Granta Сергей Радченко.

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