АВТОСТАТ | Hyundai раскрыла подробности о своем пикапе

Hyundai раскрыла подробности о своем пикапе

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Hyundai раскрыла подробности о своем пикапе

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания Hyundai объявила о локализации производства компактного пикапа Santa Cruz на автосборочном заводе марки в Монтгомери, штат Алабама, США. Выпуск модели начнется в 2021 году: для этого в модернизацию американского предприятия будет вложено 410 млн долларов, а штат увеличен на 200 человек, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Hyundai Santa Cruz впервые был представлен в виде концепта почти пять лет назад – в январе 2015 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Тогда директор по планированию новых продуктов Hyundai в США Марк Дипко заявил, что пикап не будет проектироваться в соответствии с общепринятыми критериями с оглядкой на массу буксируемого прицепа, грузоподъемность и проходимость. Он намекнул, что инженеры Hyundai разрабатывают внедорожник с характеристиками и повадками обычного кроссовера. Вероятно, в основу Santa Cruz ляжет платформа Hyundai Tucson следующего поколения, а одним из силовых агрегатов станет 2,5-литровый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

Хотя компания Hyundai рассчитывает создать внедорожник «нового сегмента» для «поколения миллениалов», сочетающий «легковую» управляемость с открытым кузовом, пикапу Santa Cruz придется конкурировать на американском рынке с традиционными рамными внедорожниками, например Ford Ranger. Если пикап Hyundai будет пользоваться спросом, позднее в продажу поступит аналогичная модель под брендом KIA.

А вот какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: сша разработки сегмент pickup hyundai

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