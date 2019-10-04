Владелец «Рольфа» изучит возможность продажи бизнеса

Кипрская Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, объявила о том, что начала изучать возможности продажи бизнеса группы. Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником - компания Bryan Cave Leighton Paisner. "Организатор сделки разошлет инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе стратегическим, в ближайшее время", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Delance.

Напомним, основателю "Рольфа" Сергею Петрову, бывшему гендиректору "Рольфа" Татьяне Луковецкой, а также еще одной заочной арестованной по делу - директору кипрской компании Panabel Limited Георгии Кафкалии - летом 2019 года было предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы, они объявлены в международный розыск. По версии следствия, в 2014 году Петров, Луковецкая, Кафкалия, а также директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро в составе группы с иными, неустановленными соучастниками незаконно перечислили денежные средства, полученные от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были переведены на счет в австрийском банке. А.Кайро - единственный фигурант дела, задержанный в России - с июня по решению суда находится под домашним арестом.

С.Петров, находящийся за границей, ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита настаивает на отсутствии события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года автодилерский холдинг «Рольф» снизил чистую прибыль по МСФО в 4,5 раза в годовом выражении до 576,086 млн рублей, говорится в отчете компании. При этом выручка выросла на 12% – до 114,081 млрд рублей, стоимость транспортных средств и материалов увеличилась на 12,6% – до 99,778 млрд рублей. Операционная прибыль снизилась на 30,6% – до 3,014 млн рублей, прибыль до налогообложения упала в 2,7 раза – до 1,214 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании с начала года выросли на 21% – до 21,784 млрд рублей, краткосрочные – на 35,8%, до 35,269 млрд рублей, чистый долг вырос на 47,3% – до 29,869 млрд рублей, следует из отчета.

При этом за первые шесть месяцев 2019-го компания «Рольф» увеличила реализацию новых автомобилей на 6% до 45533 единиц. Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» также добилось роста продаж – в первом полугодии на 7% до 32569 машин. Себестоимость продаж увеличилась на 14,6%, до 68,83 млрд рублей, валовая прибыль повысилась на 4,65%, до 8,09 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 14,2%, до 3,38 млрд рублей, управленческие расходы – на 4%, до 1,57 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 3,7%, до 3,14 млрд рублей. Показатель прочих доходов вырос на 7,4% и составил 745,28 млн рублей. Краткосрочные заемные средства выросли с 5,86 млрд рублей на конец 2018 года до 12,28 млрд рублей на конец июня 2019 года. Дебиторская задолженность компании увеличилась на 19,1%, до 4,69 млрд рублей.

Напомним, компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов «Рольфа» включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

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