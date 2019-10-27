АВТОСТАТ | Минимальная цена Chevrolet Niva за два последних года выросла на 74 тыс. рублей

Минимальная цена Chevrolet Niva за два последних года выросла на 74 тыс. рублей

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Минимальная цена Chevrolet Niva за два последних года выросла на 74 тыс. рублей

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Анализируя динамику цен на бестселлеры российского авторынка, эксперты «Цена Авто» на этот раз составили график изменения стоимости внедорожника Chevrolet Niva за последние два года (начиная с ноября 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели увеличилась на 74 тыс. рублей.

Сегодня внедорожник Chevrolet Niva 2019 производственного года с двигателем 1,7 л (80 л.с.) и МКП в стартовой комплектации SL стоит 667 тыс. рублей, в топовой версии LEM Camouflage - 829 тыс. рублей.

Сколько может стоить Chevrolet Niva (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили внедорожники цены suv chevrolet chevrolet niva

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