Минимальная цена Chevrolet Niva за два последних года выросла на 74 тыс. рублей

Анализируя динамику цен на бестселлеры российского авторынка, эксперты «Цена Авто» на этот раз составили график изменения стоимости внедорожника Chevrolet Niva за последние два года (начиная с ноября 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели увеличилась на 74 тыс. рублей.

Сегодня внедорожник Chevrolet Niva 2019 производственного года с двигателем 1,7 л (80 л.с.) и МКП в стартовой комплектации SL стоит 667 тыс. рублей, в топовой версии LEM Camouflage - 829 тыс. рублей.

Сколько может стоить Chevrolet Niva (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций