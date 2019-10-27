Haval въезжает в дилерские центры Ford

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», уже 20 дилерских центров, ранее занимавшихся реализацией автомобилей Ford, стали официальными дилерами Haval. Часть из них продолжают обслуживание легковых автомобилей Ford и осуществляют продажи моделей LCV этого бренда.

В некоторых из них произошло полное замещение брендов. Это 8 дилерских центров в городах Иваново, Курск, Москва, Нижний Тагил, Псков, Санкт-Петербург, Сыктывкар и Ярославль.

Как отмечают эксперты, расширение дилерской сети Haval происходит на фоне значительного роста реализации автомобилей китайского бренда. Так, за 10 месяцев нынешнего года она составила 8,5 тыс. единиц, что примерно в 4 раза больше, чем за тот же период 2018 года. А к 2025 году Haval рассчитывает продавать в России до 100 тыс. автомобилей в год и занять минимум 5% рынка.