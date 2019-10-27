Haval въезжает в дилерские центры Ford

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», уже 20 дилерских центров, ранее занимавшихся реализацией автомобилей Ford, стали официальными дилерами Haval. Часть из них продолжают обслуживание легковых автомобилей Ford и осуществляют продажи моделей LCV этого бренда.
В некоторых из них произошло полное замещение брендов. Это 8 дилерских центров в городах Иваново, Курск, Москва, Нижний Тагил, Псков, Санкт-Петербург, Сыктывкар и Ярославль.
Как отмечают эксперты, расширение дилерской сети Haval происходит на фоне значительного роста реализации автомобилей китайского бренда. Так, за 10 месяцев нынешнего года она составила 8,5 тыс. единиц, что примерно в 4 раза больше, чем за тот же период 2018 года. А к 2025 году Haval рассчитывает продавать в России до 100 тыс. автомобилей в год и занять минимум 5% рынка.
На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9, новым кроссовером Haval F7 (потенциальный бестселлер марки, на фото).
А несколько дней назад она пополнилась новым купе-кроссовером Haval F7x, производство которого тоже налажено на заводе в Тульской области. Цены на новинку уже объявлены – «в базе» (комплектация Comfort) цена нового кроссовера составляет 1 549 000 рублей.
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