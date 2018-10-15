Alfa Romeo отказалась от новых спорткаров в пользу компактных кроссоверов

Компания Alfa Romeo отказалась от планов по разработке новых спортивных автомобилей. В соответствии с пересмотренной стратегией развития итальянский бренд в 2022 году запустит в серию два новых компактных кроссовера, пишет портал Autonews.ru.

Таким образом, Alfa Romeo не будет выпускать 600-сильный спортивный седан, а также возрожденное купе 8C с 700-сильным двигателем, которые были анонсированы ранее. Кроме того, итальянская марка не намерена создавать большой роскошный кроссовер. Компания уже перестала продавать спорткупе 4C, а также вскоре снимет с производства хэтчбек Giulietta.

В 2022 году Alfa Romeo выпустит рестайлинговый седан Giulia, который конкурирует с BMW 5-Series, а также обновит свой единственный на данный момент кроссовер Stelvio. Кроме того, в том году «Альфа» выведет на рынок кроссоверы B- и C-сегмента. Первый будет доступен в том числе с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от электросети, а для второго будет предусмотрена полностью электрическая версия.

Что касается SUV С-класса, то итальянцы уже показали прототип такого автомобиля под названием Tonale – концепт-кар дебютировал в марте нынешнего года на Женевском автосалоне. Кроссовер построили на укороченной версии модульной платформы Giorgio, которая уже лежит в основе серийной модели Stelvio. Впоследствии это же шасси ляжет в основу нескольких новинок.

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