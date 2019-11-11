Российский авторынок в октябре опустился на пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в октябре усилил падение, опустился на пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в октябре стала Германия, где было продано 284593 машины (+12,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.

Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 188989 реализованных автомобиля (+8,7%). Третий результат показала Италия – 156851 машина (+6,7%). Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 143251 машину (-5,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на низкую базу прошлого года, отрицательный результат отчасти обусловлен политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 139 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в октябре увеличился на 6,3% и составил 93961 машину.

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