LADA 2114 в октябре вновь стала самым популярным автомобилем с пробегом в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года самым популярным автомобилем с пробегом в России вновь стал хэтчбек LADA 2114, который разошелся тиражом в 13 тыс. единиц. Напомним, что эта модель занимала первую строчку в рейтинге самых покупаемых автомобилей вторичного рынка в августе, а также на протяжении первых пяти месяцев текущего года.

Соответственно, на второе место в данном рейтинге опустился бестселлер сентября, июля и июня – Ford Focus. В октябре перепродажи этой модели в нашей стране составили 12,9 тыс. экземпляров. Замкнул тройку лидеров в очередной раз седан LADA 2107 с результатом 11,5 тыс. штук.

В ТОП-5 самых популярных у россиян легковых автомобилей с пробегом также вошли две модели корейских брендов – Hyundai Solaris (11,2 тыс. шт.) и KIA Rio (10,3 тыс. шт.).

О том, какие еще машины покупали жители РФ на вторичном рынке в прошлом месяце, можно узнать здесь.

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