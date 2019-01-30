АВТОСТАТ | LADA 2114 в октябре вновь стала самым популярным автомобилем с пробегом в России

LADA 2114 в октябре вновь стала самым популярным автомобилем с пробегом в России

556 0

LADA 2114 в октябре вновь стала самым популярным автомобилем с пробегом в России

Мониторинг цен на вторичном рынке
Все ежемесячные обзоры

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года самым популярным автомобилем с пробегом в России вновь стал хэтчбек LADA 2114, который разошелся тиражом в 13 тыс. единиц. Напомним, что эта модель занимала первую строчку в рейтинге самых покупаемых автомобилей вторичного рынка в августе, а также на протяжении первых пяти месяцев текущего года.

Соответственно, на второе место в данном рейтинге опустился бестселлер сентября, июля и июня – Ford Focus. В октябре перепродажи этой модели в нашей стране составили 12,9 тыс. экземпляров. Замкнул тройку лидеров в очередной раз седан LADA 2107 с результатом 11,5 тыс. штук.

В ТОП-5 самых популярных у россиян легковых автомобилей с пробегом также вошли две модели корейских брендов – Hyundai Solaris (11,2 тыс. шт.) и KIA Rio (10,3 тыс. шт.).

О том, какие еще машины покупали жители РФ на вторичном рынке в прошлом месяце, можно узнать здесь

Быстро рассчитать актуальную стоимость автомобиля с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто».

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом модели-лидеры ford ford focus hyundai hyundai solaris kia kia rio lada lada 2107

Новости на тему

Самым популярным автомобилем Москвы в октябре стал KIA Rio

сегодня, 10:12

Все новости

Статьи на тему

Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

30 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в октябре 2019 года

8 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно