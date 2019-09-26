Более 700 автомобилей Ford Transit поставлены компании Ozon

Предприятие «Форд Соллерс Елабуга» обеспечило крупнейший российский интернет-магазин Ozon автомобилями Ford Transit. Всего до конца ноября в компанию поступит 743 автомобиля, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Первая партия Ford Transit была передана заказчику еще в августе текущего года. Закупка автомобилей была произведена в рамках расширения автопарка интернет-магазина – с целью увеличения количества пунктов выдачи в регионах страны.

Для доставки заказов клиентам компания Ozon выбрала цельнометаллические фургоны Ford Transit полной массой 3100 кг и 3500 кг со средней базой и средней крышей, в модификациях с передним и полным приводом. Автомобили оснащены дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой МКП, кондиционером, программируемым предпусковым отопителем с пультом дистанционного управления, встроенной магнитолой с Bluetooth. Также в автомобиль установлены задние парктроники, которые предупреждают водителя о возможных препятствиях при движении задним ходом. Брендированные автомобили окрашены в фирменный цвет интернет-магазина Ozon.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Первые автомобили уже отгружены клиентам в официальные Transit-центры. Обновленный Ford Transit получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за десять 2019 года регистрации легких коммерческих автомобилей Ford Transit в России выросли на 22,2% и составили 9980 единиц. В результате Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

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