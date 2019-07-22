Петербургский завод Toyota идет на новый рекорд

Петербургский завод Toyota по итогам 2019 года планирует выпустить 74,6 тыс. автомобилей, что, примерно, соответствует уровню прошлого года. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе предприятия. Напомним, в 2018 году с петербургского конвейера сошло 73662 бизнес-седанов Toyota Camry и кроссоверов RAV4, что стало лучшим результатом производства в истории завода.

Между тем, Toyota пока не рассматривает возможность запуска производства в России электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Об этом заявила управляющий генеральный менеджер департамента корпоративного планирования Toyota Motor Анна Осика, пояснив, что в России нет спроса на подобные автомобили. Как сообщалось ранее, к 2020 году Toyota намерена запустить массовое производство электромобилей. Корпорация также планирует разработать автомобиль, который сможет проехать по меньшей мере 300 км на одной зарядке батареи. Платформой для него могут стать модели Prius или седан Corolla.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 6 ноября на заводе Toyota в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Toyota в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Напомним, завод «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге был открыт в декабре 2007 года. В настоящее время на предприятии выпускаются бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Помимо российского рынка, автомобили поставляются в Казахстан и Белоруссию.

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