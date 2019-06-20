Hyundai открыла новый дилерский центр в Санкт-Петербурге

ГК «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Hyundai. Для корейской марки это уже десятый автосалон в городе.

Как сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс», автоцентр Hyundai начал работу на месте бывшего автосалона Ford на Выборгском шоссе. Инвестиции в реконструкцию и запуск автосалона составили 250 млн рублей. Стоит отметить, что после того, как американский бренд ушел с рынка легковых автомобилей в России, и сосредоточил усилия на развитии производства и продаж коммерческого транспорта, «Аларм-Моторс» стал активно развивать свой портфель брендов в бывших салонах марки. Только за второе полугодие компания добавила в свой актив бренды Suzuki, Hyundai, Haval и УАЗ.

Площадь дилерского центра Hyundai – 2200 кв.м, почти половина из которых приходится на двухуровневый шоу-рум, в котором представлены 11 моделей легковых и легких коммерческих автомобилей Hyundai. Кроме того, в автосалоне предлагаются машины с пробегом – более 100 на момент открытия.

Сервисная зона, рассчитанная на 11 постов, занимает 440 кв.м. Ее пропускная способность – 70 автомобилей в сутки. В 2020 году в автосалоне планируется реализовать 2500 новых автомобилей Hyundai.

Открывшийся автосалон планирует участвовать в онлайн-сервисе подписки на автомобили Hyundai Mobility, который в ближайшее время начнет работу в Санкт-Петербурге. Кроме того, «Аларм-Моторс» уже достиг договоренностей с несколькими сервисами такси и каршеринга. Объем поставок в рамках этих контрактов может составлять до 100 автомобилей Hyundai в месяц.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на октябрь 2019 года дилерская сеть Hyundai в России насчитывала 188 официальных дилерскиз центров. По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Hyundai реализовали 147814 автомобилей, что соответствует результату годичной давности. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,4% против 10,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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