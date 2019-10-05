Французский авторынок в октябре продолжил рост

Автомобильный рынок Франции в октябре увеличился на 8,7% до 188989 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам десяти месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 830 тыс. 356 единиц (-0,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в октябре стала Renault, реализовавшая 34667 машин (+17,6%). Второе место занимает Peugeot с показателем 33775 проданных автомобилей (-3,4%). Реализация Citroen выросла на 14,4% и составила 21477 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 12431 автомобиль (+22,6%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 11939 машин (+29,2%).

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