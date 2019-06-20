АВТОСТАТ | Самым популярным автомобилем Москвы в октябре стал KIA Rio

Самым популярным автомобилем Москвы в октябре стал KIA Rio

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Самым популярным автомобилем Москвы в октябре стал KIA Rio

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 19,8 тыс. единиц, показав снижение на 9%. Как отмечают эксперты, на столичном авторынке в прошлом месяце сменился лидер.

Так, наибольшее предпочтение в октябре москвичи отдали модели KIA Rio, которая разошлась тиражом в 1139 экземпляров – на 20% меньше, чем год назад. На второе место поднялся кроссовер Hyundai Creta с результатом 834 купленных автомобиля (+22%). Замкнула тройку лидеров московского авторынка другая модель Hyundai – седан Solaris (790 шт.; -6%).

Далее в рейтинге располагаются KIA Optima (691 шт.; +43%), Nissan Qashqai (637 шт.; +70%) и Skoda Rapid (624 шт.; -18%). И только на седьмой строчке на этот раз расположился лидер последних месяцев – седан Volkswagen Polo (614 шт.), показавший в октябре падение на 42%. За ним следует еще один представитель немецкого бренда – кроссовер Volkswagen Tiguan (599 шт.; +10%). В ТОП-10 столичного авторынка в октябре также попали две модели Skoda – лифтбек Octavia (562 шт.; -40%) и кроссовер Kodiaq (475 шт.; -11%).

Сколько сейчас может стоить трехлетний KIA Rio (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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