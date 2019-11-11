Jaguar Land Rover может объединиться с BMW или Geely

Владелец Jaguar Land Rover - индийский автоконцерн Tata Motors - ведет переговоры с BMW AG и китайским Geely о долговременном партнерстве для совместной разработки электромобилей. По данным агентства Bloomberg, переговоры на начальной стадии и потенциальные бизнес-партнеры Tata могут смениться.

Как пишет "Российская газета", у Jaguar Land Rover уже есть недавний опыт сотрудничества с BMW. В июле компании договорились, что новое поколение электромобилей британской марки будет использовать платформу BMW, на которой в частности базируется электрический BMW X3 (выйдет на рынок в 2020 году).

Согласно стратегическому плану, все модели Jaguar Land Rover в 2020 году должны иметь версии на электротяге. Между тем, компания проходит через болезненную реструктуризацию бизнеса с целью экономии 3,2 млрд, долларов в результате которой будут сокращены тысячи рабочих мест. Топ-менеджмент Tata отвергает вероятность продажи Jaguar Land Rover на период поиска партнеров.

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