Первый европейский завод Tesla будет построен в Берлине

Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования. Об этом заявил глава компании Илон Маск, по словам которого, предприятие (Gigafactory) будет располагаться рядом с новым аэропортом Берлина. Он также уточнил, что в Германии компания будет выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. Компания ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 году, пишет агентство "Прайм". Ранее сообщалось, что Tesla начала переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.

Между тем, свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика. Производство Model Y также может быть запущено раньше срока – к лету 2020 года. Благодаря заводу американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц – на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле-июне текущего года. Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу. "Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", – заявили в Tesla Motors. По итогам года компания ожидает, что поставки автомобилей составят 360 тысяч единиц.

Тем не менее, в третьем квартале чистая прибыль Tesla составила 143 млн долларов, что почти вдвое меньше к уровню прошлого года. Выручка снизилась за три отчетных месяца на 7,6% и составила 6,303 млрд долларов. По итогам трех кварталов 2019 года Tesla получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 967 млн долларов, что на 13,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка Tesla выросла в годовом выражении на 21%, до 17,194 млрд долларов.

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