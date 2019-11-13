Автодилеры ожидают скачка цен из-за индексации утильсбора

Минпромторг на несколько лет отложил повышение барьера для импорта автомобилей за счет резкой индексации утилизационного сбора. Тем не менее, с января 2020 года он все-таки будет увеличен, что связано с компенсацией снижения ввозных пошлин. В связи с этим автодилеры, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», ожидают очередного скачка цен, несмотря на продолжающееся падение российского авторынка.

Как говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, по брендам массового ценового сегмента стоит ожидать роста цен на 40 – 60 тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 – 300 тысяч. Получается, что автомобиль среднего класса станет дороже на 5 – 6%. Помимо повышения утильсбора, подорожание автомобилей может быть вызвано еще и отменой компенсаций пошлин на комплектующие. А это рост цен еще на 2 – 3%. В итоге стоимость нового автомобиля увеличится на 7 – 9%. Что касается автомобилей отечественного производства, ожидать значительного роста стоимости не стоит, так как повышение утильсбора компенсируется заводам-изготовителям.

В связи с этим однозначно нужно поторопиться с покупкой автомобиля, советует директор филиалов, «АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков. По его словам, к концу года многие дилеры заинтересованы высвободить склад, поэтому, помимо скидок импортера, предлагают свои дополнительные скидки и бонусы. Возможно, дисконтированные автомобили будут распродаваться и в следующем году, но в январе уже не будет такого богатого выбора. А сейчас есть большой выбор моделей и выгодные предложения, поэтому стоит поспешить с покупкой авто.

«Актуальность индексации утилизационного сбора можно трактовать по-разному. Полагаю, что у правительства будут свои аргументы в пользу данного решения. Однако, эта индексация нанесет довольно сильный удар по всем попыткам оздоровления авторынка в России. В условиях неподтвержденности программ господдержки на 2020 год, дополнительная мера, которая гарантированно спровоцирует повышение цен на автомобили минимум на 4 – 5%, на пользу рынку точно не пойдет», – резюмирует директор по маркетингу «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» Сергей Новосельский.

Подробнее о влиянии грядущей индексации утилизационного сбора на авторынок – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».