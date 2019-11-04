«ТрансТехСервис» откроет мегамолл автомобилей с пробегом

«ТрансТехСервис» 20 ноября откроет мегамолл автомобилей с пробегом, который расположился на трассе М-7 под Казанью. Проектные мощности комплекса рассчитаны на продажу 24 тыс. автомобилей в год.

Автоцентр имеет общую площадь 8 га, сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис». На этой территории располагаются 7 павильонов (4 из них уже функционируют, 3 – в процессе строительства), где разместилась экспозиция автомобилей всех производителей мира (43,1 тыс. кв.м), сервисная зона для подготовки автомобилей к продаже (4,4 тыс. кв.м), а также клиентская

зона, в которой предоставлен полный спектр услуг в области продажи автомобилей,

автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.



Концепция мегамолла предполагает, что любой покупатель сможет найти машину на свой вкус и кошелек – все представленные экземпляры будут разделены по сегментам и диапазону цен. В общей сложности на территории такого «гипермаркета» смогут одновременно расположиться до 2000 автомобилей.

Помимо традиционных продавцов-консультантов, автоцентр позволяет использовать современные технологии в виде планшетов с приложением для удобного выбора автомобиля.

В сервисном центре расположились 30 постов, где проходит диагностика и подготовка машин к продаже, а также фотозона 360 (с ее помощью создаются фотографии для размещения объявлений о продаже). На данный момент сервисная зона предназначена только для внутреннего пользования и подготовке автомобилей к продаже, но в скором будущем планируется открыть ее для обслуживания клиентов.

В портфель «ТрансТехСервис» входят 19 автомобильных брендов, а география присутствия охватывает 10 городов России. Группа компаний представлена в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.

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