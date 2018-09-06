В Египте начались продажи новой LADA Granta

Египетская компания Al Amal начала производство и продажи автомобилей нового семейства LADA Granta. Новинка доступна в официальной дилерской сети египетского партнера по цене от 158 тыс. египетских фунтов (EGP) и с гарантией 2 года или 50 тыс. км, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как заявил управляющий директор LADA Export Макс Миссана, с выходом новой LADA Granta компания рассчитывает укрепить позиции LADA в Египте.

Напомним, сотрудничество АВТОВАЗа и компании Al Amal началось более 20 лет с локального выпуска классических моделей LADA. В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели LADA, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей.