В Египте начались продажи новой LADA Granta

Египетская компания Al Amal начала производство и продажи автомобилей нового семейства LADA Granta. Новинка доступна в официальной дилерской сети египетского партнера по цене от 158 тыс. египетских фунтов (EGP) и с гарантией 2 года или 50 тыс. км, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Как заявил управляющий директор LADA Export Макс Миссана, с выходом новой LADA Granta компания рассчитывает укрепить позиции LADA в Египте.
Напомним, сотрудничество АВТОВАЗа и компании Al Amal началось более 20 лет с локального выпуска классических моделей LADA. В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели LADA, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей.
В настоящее время автомобили LADA продаются в 34 странах мира. Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ вышел на рынок Монголии, где в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр. В настоящий момент в Монголии представлены модели LADA 4х4, Granta, Vesta, XRAY и Largus. Уровень продаж LADA уже очень скоро позволит вывести марку в ТОП-10 на этом перспективном рынке.
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года АВТОВАЗ поставил на внешние рынки (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) 13,1 тыс. автомобилей LADA. Это более половины (52%) от всего объема автомобильного экспорта из России.
А вот какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».