Рынок новых автобусов в РФ по итогам октября вырос на 2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года объем рынка новых автобусов в России составил 1 145 единиц. Этот результат на 2% больше, чем в октябре прошлого года.

Первенство на этом рынке удерживает отечественный «ПАЗ», чья доля в общем объеме составила 57%, что эквивалентно 655 экземплярам (-12%). На втором месте снова расположился российский бренд «ЛИАЗ», реализация которого в октябре выросла в 5,2 раза до 141 экземпляра. В тройку лидеров в октябре вошел и китайский Yutong (79 шт.; +72%).

Две первых строчки в рейтинге самых популярных моделей на автобусном рынке России занимает продукция Павловского автобусного завода: ПАЗ-3204 (274 шт.; -14%) и ПАЗ-3205 (267 шт.; -13%). А вот на третьем месте оказался ЛИАЗ-6213 с результатом 84 проданных автобуса.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 10 месяцев нынешнего года российский рынок новых автобусов вырос на 8,5% до 10,9 тыс. единиц.

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