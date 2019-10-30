Продажи автомобилей премиум-сегмента в октябре увеличились на 9%

В то время как весь российский рынок испытывает падение, продажи автомобилей в премиум-сегменте продолжают расти. Так, согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года в нашей стране было реализовано 14 238 новых таких машин. Это на 8,6% больше, чем за тот же период годичной давности.

Предпочтение в этом сегменте россияне традиционно отдают немецким брендам. Отметим, что второй месяц подряд здесь лидирует Mercedes-Benz, продажи которого в октябре составили 3 787 единиц, увеличившись на 14,8%. На второй строчке находится BMW с результатом 3 700 реализованных экземпляров (+19,2%).

Тройку лидеров среди премиум-марок замыкает японский Lexus, обладателями автомобилей которого в прошлом месяце стали 1 927 жителей нашей страны (+10,6%). На четвертой позиции в рейтинге располагается Audi, тоже демонстрирующий прирост продаж (+1,7% до 1 503 шт.).

Также стоит отметить Land Rover (853 шт.; -2,7%), Volvo (844 шт.; +15,9%) и Porsche (579 шт.; +14,4%). У остальных представителей премиум-сегмента продажи в октябре составили менее 500 машин. Более подробно об этом – здесь.

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