АВТОСТАТ | Hyundai выпустит седан компактнее «Соляриса»

Hyundai выпустит седан компактнее «Соляриса»

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Hyundai выпустит седан компактнее «Соляриса»

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Корейская компания Hyundai опубликовала тизер, который предвещает выход новой модели Aura. Это седан длиной менее четырех метров, который нацелен в первую очередь на индийский рынок: в соответствии с местным законодательством машины таких габаритов попадают в льготную налоговую категорию, а потому пользуются большим спросом.

Как пишет издание «Авторевю», Aura будет создана на базе нового хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios, а в модельном ряду марки составит компанию седану Xcent, который, в свою очередь, сделан из модели Grand i10 прошлого поколения – все они будут продаваться в Индии параллельно, ведь старые машины пока еще пользуются неплохим спросом. О внешности будущей модели пока можно судить по экстерьеру исходного хэтчбека. Салон Ауры, скорее всего, тоже позаимствуют у пятидверки Grand i10 Nios.

В арсенале «Ауры» наверняка окажутся четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.2 (83 л.с.) и трехцилиндровый турбодизель (75 л.с.) аналогичного объема. Премьера автомобиля ожидается в начале февраля на индийской выставке Auto Expo 2020, а производство начнется весной. Кстати, в других странах Hyundai тоже производит похожие компактные седанчики: например, в Бразилии недавно дебютировал Hyundai HB20S нового поколения, а в Китае есть дешевый Hyundai Reina.

Какие модели корейского бренда Hyundai и в каких комплектациях официально представлены в России сегодня можно узнать в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: прогнозы премьеры индия hyundai hyundai solaris

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