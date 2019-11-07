Названа предварительная цена электропикапа Tesla

Новый электропикап Tesla, премьера которого состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе, по данным CNN, поступит в продажу по базовой цене 50 тыс. долларов.

Ранее глава Tesla Илон Маск говорил, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-911. При этом дизайн электропикапа Tesla может оказаться неожиданным: в рекламном ролике, распространенном Tesla, из-под капота машины выбивается тонкая полоса яркого света, пишет агентство "ТАСС".

Напомним, Ford также работает над концепцией электропикапа и ранее эта компания распространяла рекламный видеоролик, запечатлевший пикап, тянущий несколько груженых вагонов. Над созданием электропикапа работают и в корпорации General Motors, а компания Rivian уже представила свою модель электропикапа-внедорожника.

Как заявил в интервью CNN аналитик авторынка Майкл Хэрли, у крупных американских автоконцернов есть повод для озабоченности в связи с появлением электропикапа. "Вспомните, что никто не ожидал, что предложенный Илоном Маском электромобиль Tesla Model 3 превзойдет по популярности BMW и Audi", - напомнил он.

Как сообщалось ранее, новый электропикап Tesla будет иметь двойную кабину, где смогут поместиться до шести человек. Без подзарядки батарей новинка сможет проехать примерно от 650 до 800 км. Что касается дизайна, то, по словам Маска, это будет футуристическая машина из вселенной фильма «Бегущий по лезвию».

В стандартной модификации пикап укомплектуют двумя электрическими двигателями с «невероятным крутящим моментом», которые будут передавать тягу на все колеса. Также автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску, автоматически применяющую оптимальные настройки «в зависимости от конкретной нагрузки». Кроме того, пикап будет доступен с фирменной системой полуавтоматического управления Autopilot, а также с системой кругового обзора.

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