Changan представил новые кроссоверы в России

Компания Changan в рамках дилерской конференции впервые представила в России два новых кроссовера – CS55 и CS75 FL.

Как пишет портал «Китайские автомобили», CS55 должен поступить в продажу в ближайшее время. У кроссовера будет безальтернативный турбомотор BlueCore 1.5T мощностью 143 л.с. в паре с классическим 6-диапазонным «автоматом» Aisin 3-го поколения. Кроме того, автомобиль получит систему курсовой устойчивости Bosch третьего поколения, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, 2-зонный климат контроль, HDC (система помощи при спуске), HHC (система помощи при начале движения на подъеме) и др. Цены на CS55 официально пока не объявлены. По информации «Китайских автомобилей», CS55 будет стоить 1,2-1,4 млн рублей без учета спецпредложений.

Что касается CS75 FL, то этой модели еще представит пройти сертификацию в России, что займет около полугода. По неофициальным данным, у обновленного кроссовера будут те же мотор и коробка передач, что и сейчас – 1.8, дефорсированный до 150 л.с., и автоматическая трансмиссия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Changan реализовали 407 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Хитом продаж стал новый кроссовер Changan CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в начале августа. Другие модели Changan – полноразмерный кроссовер CS75 и субкомпактный CS35 – по-прежнему пользуются активным спросом. За десять месяцев 2019 года продажи Changan составили 1713 машин (+17%).

Как заявил заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь, выход Changan CS55 позволит еще сильнее упрочить позиции бренда на российском рынке.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».