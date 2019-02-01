АВТОВАЗ оставит автоматизированную трансмиссию для LADA Granta и XRAY

Автоматизированная трансмиссия АМТ больше не будет применяться на автомобилях семейства LADA Vesta. Между тем, такие коробки продолжат ставить на модели Granta и XRAY. Об этом представители АВТОВАЗа рассказали на презентации LADA Vesta с вариатором, пишет «Российская газета».

В настоящее время самый доступный LADA XRAY с АМТ стоит* 762,9 тыс. рублей, Granta – 546,5 тыс. рублей. Что касается Vesta с AMT, то она пока предлагается за 676,9 тыс. рублей. А вот Vesta с вариатором в сочетании с 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk (113 л.с.) будет на 50 тысяч дороже, чем с «механикой». Дешевле всего с CVT будет седан в версии Classic – 736,9 тыс. рублей.

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года в России было продано 6678 новых автомобилей LADA Vesta, оснащенных автоматизированной трансмиссией (АМТ). Это составляет лишь 9% от общих продаж модели. Наибольшие предпочтения при покупке двухпедальных «Вест» россияне отдают универсалам, на долю которых пришлось 70%, что составило 4658 экземпляров: 1236 – стандартных и 3422 – в версии Cross. Соответственно оставшиеся 30% (или 2020 единиц) – это реализованные седаны Vesta с АМТ. Причем здесь на долю кросс-седана приходится только каждый шестой (336 шт.), а остальные были проданы в обычном исполнении (1684 шт.).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.