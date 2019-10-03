УАЗ «Профи» получит новую версию

Ульяновский автозавод представил новую версию коммерческого автомобиля «Профи». Это многофункциональный фургон, разработанный УАЗом совместно с Коломенским опытно-механическим заводом на базе шасси «УАЗ Профи» с двойной пятиместной кабиной. Грузовой отсек из армированного стеклопластика имеет открывающиеся створки с трех сторон для погрузки-разгрузки, а на крыше фургона установлены рейлинги для перевозки длинномеров, пишет портал Wroom.ru.

Купить такой «Профи» пока нельзя: новая версия проходит ресурсные испытания. Неизвестны и цены на автомобиль. Стандартный УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной стоит от 875,9 тыс. рублей, полноприводная трансмиссия увеличит цену на 58 тыс. рублей.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году Ульяновский автозавод планирует запустить УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

В декабре прошлого года Ульяновский автозавод обновил легкий коммерческий автомобиль УАЗ «Профи». У автомобиля усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новая шумоизоляция значительно улучшила виброакустический комфорт кабины. Изнутри на стойках кузова установлены поручни для большего удобства при посадке в машину. Также у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником. И теперь на УАЗ «Профи» можно заказать круиз-контроль. Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамических свойств автомобиля на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель.

Обновленный УАЗ «Профи» оснащается 149-сильным мотором ЗМЗ-Про. В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

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