Skoda представила новое поколение Octavia

Компания Skoda представила в Праге новое поколение своего бестселлера Octavia. На европейском рынке первым в продажу в этом месяце поступит универсал Skoda Octavia. Через несколько недель можно будет купить и лифтбек. Версии Scout и RS появятся в 2020 году, пишет портал «За рулем.РФ». В России же продажи новой Skoda Octavia начнутся в четвертом квартале 2020 года, при этом производство этих лифтбеков и универсалов планируется наладить на заводе в Нижнем Новгороде.

Новая Skoda Octavia стала на 19 мм длиннее (4689 мм) и на 15 мм шире (1829 мм). Колесная база машины составляет 2686 мм. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления был снижен до 0,24 у лифтбека и 0,26 у универсала.

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала – 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров – расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.

Даже в базовых версиях Skoda оснащается новой 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, аналогичной той, которую получил Volkswagen Golf. Справа от нее находится сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю либо 8,25, либо 10 дюймов, в зависимости от комплектации. Под ним расположена сенсорная панель, с помощь которой можно менять громкость музыки или масштабировать навигационные карты.

Новая Octavia получила двухспицевое рулевое колесо, кнопками на котором можно управлять 14 функциями. Рычаг роботизированной DSG стал короче из-за отсутствия прямой связи с коробкой. Разнообразнее стало и освещение салона, которое теперь имеет 10 оттенков цвета на выбор. Также появилась новая аудиосистема Canton, до пяти портов USB-C и розетка на 230 В.

Линейка двигателей новой Octavia в Европе состоит из 3-цилиндрового бензинового турбированного агрегата 1.0 TSI мощностью 110 л.с. и 200 Нм, который также может входить в состав мягкой гибридной силовой установки, и 4-цилиндрового турбодвигателя 1.5 TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм – он также может являться частью мягкой гибридной установки. Обе гибридные версии автомобиля имеют значок «e-TEC».

Так же, как Superb iV и Golf GTE, новая Octavia будет предлагаться с гибридной установкой мощностью 204 л.с. и 350 Нм, состоящей из мотора 1.4 TSI, электродвигателя и батареи емкостью 13 кВт.ч, позволяющей проехать на электротяге до 55 км. При этом данная версия имеет меньший объем багажников – 450 литров у лифтбека и 470 у универсала.

Кроме того, в продажу поступит Octavia с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 320 Нм. До 100 км/ч эта версия разгоняется 6,9 секунды, а ее максимальная скорость достигает 232 км/ч.

Также новая Skoda Octavia получит турбодизельные моторы объемом 2,0 литра и мощностью 116, 150 и 200 л.с., которые будут поставляться в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым «роботом» DSG. Преимуществом мощного турбодизеля станет наличие системы полного привода. Еще одна версия новой «Октавии» – 1.5 TSI G-TEC – работает на сжатом природном газе, а е его мощность достигает 130 л.с. и 200 Нм.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».