Renault Logan стал доступен в агрегаторе такси «Ситимобил»

Компания Renault Россия выступила партнером агрегатора такси «Ситимобил», таксопарки которого в Екатеринбурге пополнятся седанами Renault Logan. Как отмечается, эта модель зарекомендовала себя как надежный автомобиль, который эффективно справляется с бизнес-задачами транспортных компаний в условиях длительной и тяжелой эксплуатации, сообщает пресс-служба Renault Россия.

«Сегодня мы наблюдаем последовательный рост корпоративного сегмента. В условиях жесткой конкуренции Renault Россия старается отвечать ожиданиям заказчиков, требования которых растут каждый год. Широкая модельная линейка, адаптированная к российским условиям эксплуатации, и выгодные финансовые предложения позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее с точки зрения корпоративных продаж. Мы продолжим уделять особое внимание этому сегменту, так как он является одним из важных индикаторов самочувствия автомобильной индустрии», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Renault Россия.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».