АВТОСТАТ | Renault Logan стал доступен в агрегаторе такси «Ситимобил»

Renault Logan стал доступен в агрегаторе такси «Ситимобил»

335 0

Renault Logan стал доступен в агрегаторе такси «Ситимобил»

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
Все ежемесячные обзоры

Компания Renault Россия выступила партнером агрегатора такси «Ситимобил», таксопарки которого в Екатеринбурге пополнятся седанами Renault Logan. Как отмечается, эта модель зарекомендовала себя как надежный автомобиль, который эффективно справляется с бизнес-задачами транспортных компаний в условиях длительной и тяжелой эксплуатации, сообщает пресс-служба Renault Россия.

«Сегодня мы наблюдаем последовательный рост корпоративного сегмента. В условиях жесткой конкуренции Renault Россия старается отвечать ожиданиям заказчиков, требования которых растут каждый год. Широкая модельная линейка, адаптированная к российским условиям эксплуатации, и выгодные финансовые предложения позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее с точки зрения корпоративных продаж. Мы продолжим уделять особое внимание этому сегменту, так как он является одним из важных индикаторов самочувствия автомобильной индустрии», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Renault Россия.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи такси renault renault logan

Новости на тему

Чем владеют петербуржцы: ТОП-10 легковых автомобилей

6 ноября 2019

Все новости

Статьи на тему

Почему Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault («Ведомости»)

10 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Авторынок Украины за 9 месяцев 2019 года

15 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно