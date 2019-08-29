Toyota открыла первый дилерский центр в Смоленске

Компания Toyota открыла в Смоленске новый дилерский центр Тойота Центр Смоленск, который стал первым автосалоном японской марки в этом городе. Дилерский центр Toyota открыт компанией «Динамика», которая специализируется на продаже автомобилей с 2009 года и владеет 12 дилерскими центрами в Северо-Западном регионе, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Общая площадь территории дилерского центра составляет почти 1,5 гектара, а площадь зданий превышает 3103 кв.м. Шоу-рум площадью 758 кв.м позволяет вместить весь модельный ряд, а сервисная зона с 8 слесарными постами, 4 постами кузовного ремонта и отдельной покрасочной камерой дает возможность провести ремонт автомобиля в короткие сроки и в соответствии с высокими стандартами Toyota.

Тойота Центр Смоленск предлагает дополнительные услуги по кредитованию в «Тойота Банке», лизингу от Тойота Лизинг, страхованию, удаленному урегулированию убытков, возможность проведения тест-драйва, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей Toyota, удобный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in и др.

Остается добавить, что Тойота Центр Смоленск стал 113-м дилерским центром Toyota в России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Toyota реализовали 82281 автомобиль, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8%, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Toyota, можно узнать на сайте «Цена Авто»