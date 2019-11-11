Рынок падает, но цены растут

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 9 месяцев 2019 года выросла на 8,5% (до 1 млн 536 тыс. рублей). Таким образом, несмотря на падение продаж (-2%), цены на машины продолжают расти.

В зависимости от марки автомобиля показатель роста средневзвешенной цены может заметно отличаться. Так, среди брендов, входящих в ТОП-35 по объему реализации, сильнее всего за отчетный период выросла средневзвешенная цена у китайского Changan (+20%). Немного уступают ему японские Honda (+19%) и Infiniti (+18%), а также немецкий Audi (+18%).

Не менее чем на 10% увеличилась средневзвешенная цена у таких марок как Skoda, Nissan, Volkswagen, Mazda, BMW, Hyundai и KIA. Ниже данной отметки находится показатель роста средневзвешенных цен у отечественных брендов LADA и УАЗ (+7% и +6% соответственно). Еще меньше он, к примеру, у Toyota, Mercedes-Benz и Volvo.

Также на российском рынке есть марки, у которых средневзвешенные цены на новые автомобили не растут и даже снижаются. Так, у японского Lexus отмечена их нулевая динамика, а двух премиум-брендов – корейского Genesis и немецкого Porsche – они уменьшились на 2% и 1% соответственно.

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые автомобили содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».