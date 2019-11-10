BMW отзывает в России автомобили из-за возможной неисправности двигателя

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 10 автомобилей BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11), реализованных с января 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва является, возможно, не достаточно прочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе. Это может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению двигателя. Двигатель может заглохнуть во время поездки, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех отзываемых автомобилях BMW будет выполнена замена двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже вторая отзывная каммпания BMW в России с начала месяца. Так, на прошлой неделе под отзыв попали 36 кроссоверов BMW X3 и X4 (серия G01/G02), реализованных с октября 2019 года по настоящее время. Причина отзыва заключается в том, что правая, левая или обе поворотные опоры (в зависимости от VIN-кода автомобиля) были неправильно закреплены. Это может вести к потере направляющей системы подвески колеса. На всех отзываемых атвомобилях должна быть выполнена замена дефектных поворотных опор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 30236 автомобилей, что тоже на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

О том, сколько за год проезжают автовладельцы BMW, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».