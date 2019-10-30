В Ростове-на-Дону открылся новый дилерский центр Peugeot

Компания «Фреш Авто» стала официальным дилером Peugeot. Автомобили бренда будут продаваться в одном из крупнейших салонов «Фреш Авто» – филиале Ростов-Аксай. В дилерском центре будет представлены как коммерческие, так и легковые модели Peugeot, сообщает пресс-служба французской марки.

Площадь шоу-рума Peugeot в Ростове составляет 450 кв. м, 90 кв. м отведены под клиентскую зону, еще почти на 400 кв. м расположился склад, а сервисная зона занимает площадь в 1000 кв. м. В оформление, дооборудование и обучение персонала компания вложила чуть более 2 млн рублей.

«Открывая Peugeot в Ростове, мы, в первую очередь, усиливаем представленную в городе коммерческую линейку. В 2020 году мы рассчитываем продать более 250 автомобилей Peugeot. Благодаря этому срок окупаемости инвестиций в развитие бренда на базе нашего автосалона не должен превысить 12 месяцев», – заявил основатель и генеральный директор «Фреш Авто» Денис Мигаль.

В свою очередь, директор по качеству и развитию дилерской сети Peugeot, Citroen, DS, Opel Владимир Казначевский отметил, что Ростов-на-Дону – важнейший регион для бренда Peugeot, который входит в десятку городов с наибольшей долей автомобильного рынка в России. Новый дилер в составе такого крупного холдинга, как «Фреш Авто», позволит Группе PSA усилить позиции бренда в регионе, в частности, продажи автомобилей коммерческого сегмента, которые традиционно пользуются большим успехом.

С открытием нового официального дилера в Ростове-на-Дону сеть Peugeot насчитывает 40 дилерских центров по всей России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Peugeot реализовали 3756 автомобилей (-20%).

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