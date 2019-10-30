АВТОСТАТ | Daimler планирует сократить до 1,1 тыс. рабочих мест по всему миру

Daimler планирует сократить до 1,1 тыс. рабочих мест по всему миру

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Daimler планирует сократить до 1,1 тыс. рабочих мест по всему миру

Автомобильный рынок России - 2019
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Новый главный исполнительный директор немецкого автоконцерна Daimler AG Ола Каллениус сообщил о планах сократить 10% менеджеров в Германии и вплоть до 1,1 тыс. по всему миру. Как следует из письма, распространенного членами наблюдательного совета Daimler, Каллениус озвучил "конкретное число" рабочих мест, которые будут сокращены.

Глава Daimler ранее предупреждал о необходимости снижать расходы в связи с потребностью инвестировать в электрификацию и осуществлять деятельность в условиях замедления на мировом автомобильном рынке, пишет агентство "Финмаркет". В прошлом месяце концерн сообщил, что его доналоговая прибыль в 2019 году будет "значительно меньше" 11 млрд евро, полученных по итогам прошлого года. "Нам необходимо существенно сократить расходы и последовательно наращивать денежный поток", - заявил тогда Каллениус.

Представитель Daimler сообщил, что компания ведет "конструктивный диалог" с наблюдательным советом, однако отказался комментировать ситуацию.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премиум-марки персонал сокращения daimler mercedes-benz

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