Mitsubishi представила внедорожный кроссвэн Xpander Cross

Компания Mitsubishi представила совершенно новый кроссовер в кузове MPV – Xpander Cross. Новинка будет выпускаться на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia в Чикаранге, наряду с существующей моделью Xpander. В Индонезии новый кроссвэн поступит в продажу уже 13 ноября 2019 года, а далее будет экспортирован на другие рынки по всему региону АСЕАН, сообщает пресс-служба Mitsubishi. Для этого производственные мощности предприятия будут расширены.

Новый Xpander Cross стал на 50 мм шире, чем стандартная модель. Он получил черные широкие колесные арки, молдинги на дверях и шины большего профиля с 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Модель также поставляется с серебристыми рейлингами на крыше для дополнительной грузоподъемности. Кроме того, по сравнению со стандартным Xpander дорожный просвет новинки увеличен на 20 мм и составляет 225 мм. Под капотом Xpander Cross установлен новейший 1,5-литровый бензиновый двигатель от MMC – 4A91, он является усовершенствованной версией существующей серии 4A9.

Что касается салона, он способен с комфортом перевозить семь человек, при этом три пассажира могут удобно сидеть на широком сиденье второго ряда, который при необходимости легко складывается, чтобы облегчить доступ к заднему ряду. Спинки сидений во втором ряду (60:40) и третьем ряду (50:50) можно сложить с помощью простой операции, чтобы организовать пространство для пассажиров или багажа в различных комбинациях. Для особенно больших грузов, сиденья второго и третьего ряда можно сложить полностью, создав таким образом единое широкое пространство с ровным полом.

Напомним, стандартный Xpander, который был впервые представлен в Индонезии в 2017 году, стал четвертой моделью по величине продаж Mitsubishi в 2018 финансовом году, составив около 104 тыс. единиц. Модель была разработана специально для нужд быстрорастущего индонезийского рынка, где MPV являются очень востребованной категорией, но всего за два года стал популярен по всему региону АСЕАН.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания Mitsubishi запустит производство кроссвэна Xpander на своем заводе во Вьетнаме. В настоящее время предприятие вовлечено в цепь производства кроссовера Outlander и планирует расширить свои мощности в связи с началом производства Xpander.

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