АВТОСТАТ | KIA представила первые изображения нового седана Optima

KIA представила первые изображения нового седана Optima

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KIA представила первые изображения нового седана Optima

Компания KIA Motors опубликовала первые официальные изображения нового поколения седана KIA K5 в исполнении для рынка Кореи. В этой стране новинка появится в продаже уже в декабре 2019 года, позднее выйдет и на внешние рынки, сообщает пресс-служба корейской марки. Напомним, в России эта модель представлена под названием Optima.

Новая эволюция фирменного дизайна передней части «улыбка тигра» объединяет решетку радиатора и основные фары. Развитые линии решетки радиатора и оптики находят свое развитие в рельефных формах переднего бампера и капота. При взгляде на К5 сбоку автомобиль выглядит более мощно и спортивно, чем предшествующее поколение модели. Задние фонари формируют «световую подпись», повторяющую острые росчерки «кардиограммы» передних ходовых огней. Соединяющая их пунктирная светодиодная линия дублирует контур небольшого спойлера, интегрированного в кромку крышки багажника.

KIA представила первые изображения нового седана Optima

Новое поколение KIA K5 стало длиннее и шире предшествующего: длина увеличилась на 50 мм до 4905 мм, а ширина на 25 мм до 1860 мм. Колесная база возросла до 2850 мм. При этом высота уменьшилась на 20 мм (до 1445 мм).

Для нового KIA K5 будет предложен большой выбор литых легкосплавных дисков в размерностях от 16 до 19 дюймов, разного дизайна и цветов – от глянцевого черного до темно- и светло-серого.

Напомним, в настоящее время KIA Optima в начальной комплектации Classic с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и МКП предлагается от 1 млн 344 тыс. 900 рублей. Максимально укомплектованная версия GT с двигателем 2,0 л (245 л.с.) и «автоматом» стоит 2 млн 054 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам октября KIA Optima вышла на второе место по объему продаж в линейке KIA на российском рынке с показателем 2658 автомобилей. С начала года этот бизнес-седан выбрали 22152 российских покупателя.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры новинки kia kia optima

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