Автомобили Volvo с 1 января 2020 года подорожают в России

Компания Volvo Сar Russia объявила об увеличении рекомендованных розничных цен с января 2020 года. В среднем по всему модельному ряду Volvo цены вырастут на 1,1%. Стоимость опций и пакетов для всех моделей шведского бренда останется без изменений, сообщает пресс-служба Volvo Сar Russia. В зависимости от модели и двигателя автомобиля изменение прайс-листа с 1 января 2020 составит от 45 тысяч до 80 тыс. рублей. Сильнее всего подорожают дизельные версии D4 и D5 кроссовера XC60.

Между тем, коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов заявил, что в случае увеличения утилизационного сбора в новом году компании придется дополнительно увеличить цены.

Напомним, накануне российские дилеры Volvo начали прием заказов на спорт-седан премиум-класса S60 в стартовой комплектации Momentum, чей прайс-лист с января 2020 года не изменится. Стоимость переднеприводной версии с бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) начинается от 2 млн 400 тыс. рублей. Цена Volvo S60 с полным приводом и бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) составляет 2 млн 770 тыс. рублей. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo запланированы на февраль 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 6740 автомобилей, что на 13,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 2510 единицы (+18,2%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90 – в январе-октябре было реализовано 1581 таких машин (-7,1%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 1445 покупателей (рост в 2,3 раза).