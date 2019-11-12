Рынок новых грузовых автомобилей в октябре вырос на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам октября 2019 года составил 8,1 тыс. единиц, что на 5,3% больше, чем год назад.

Лидерство на рынке грузовиков традиционно удерживает отечественная марка KAMAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлась треть от всего объема. В количественном выражении это соответствует 2,7 тыс. единиц, что на 15,4% выше результата сентября 2018-го. Вторую строчку, с большим отставанием от лидера, занимает другой отечественный производитель – GAZ, объем рынка которого вырос на 9,5% до 852 единиц. Далее следуют два немецких бренда – MAN (557 шт.; +14,6%) и Mercedes-Benz (533 шт.; +21,7%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента попал еще шведский Volvo (494 шт.; -22,8%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по октябрь 2019 года рынок новых грузовых машин пока находится «в минусе». За это время его объем составил 63 тыс. единиц, что на 2,5% ниже результата годичной давности.

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