Рынок новых LCV в РФ по итогам октября увеличился на 14%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре текущего года практически достиг 11 тыс. единиц. Это на 13,8% превышает показатель годичной давности.

Лидером этого рынка по-прежнему является отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 43% от общего объема. В нашей стране было реализовано более 4,7 тыс. автомобилей этой марки, что на 15,5% больше, чем в октябре 2018 года. На второе место поднялся Ford, объем рынка которого вырос в 1,5 раза до 1,6 тыс. единиц. В тройке лидеров остался и отечественный УАЗ с показателем 1,5 тыс. машин (-1,4 %).Кроме них, в ТОП-5 по итогам октября попали отечественная LADA (1,2 тыс. шт.; +21,1%) и немецкий Volkswagen (550 шт.; +1,9%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на резкий октябрьский рост, по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране показывает падение – на 1,2% до 89,2 тыс. единиц.

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