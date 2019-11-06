Импорт легковых автомобилей в январе - сентябре вырос на 5%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2019 года увеличился на 5,3% до 223,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 885,2 млн долларов. При этом в сентябре было импортировано 27 тыс. машин +5,8% к августу) на 691,3 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-сентябре вырос на 16,3% до 21 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 442,3 млн долларов. Из них 2,4 тыс. грузовиков (+1,4% к августу) на 139,7 млн долларов были поставлены в нашу страну в сентябре.

Экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев 2019 года увеличился на 27% и составил 84 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 214 млн долларов. При этом в сентябре на внешние рынки было отправлено 10,6 тыс. автомобилей (+19,4% августу) на 162 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-сентябре увеличился на 4,5% и составил 10 тыс. машин на 258,6 млн долларов. В сентябре за рубеж было поставлено порядка 1,4 тыс. грузовиков (+36,1% к августу) на 40 млн долларов.