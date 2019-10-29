АВТОСТАТ | АВТОВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

АВТОВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

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АВТОВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
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До недавнего времени услугу подменного автомобиля на время ремонта предлагали только некоторые дилерские центры LADA по своей инициативе. Однако теперь у АВТОВАЗа появился четкий регламент, обязывающий каждого дилера LADA иметь в своем парке подменный автомобиль, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Так, дилер LADA сам определяет автомобиль (один или несколько) для использования в качестве подменного из общего количества поставленных автомобилей. Причем на выбор будет две модели (LADA Vesta и/или LADA XRAY), белого цвета и максимально доступной комплектации. Причем подменный автомобиль не должен быть старше 2 лет, а его пробег должен быть не более 60 тыс. км.

Напомним, в настоящее время дилерская сеть LADA является крупнейшей в стране. По состоянию на октябрь 2019 года, она включала 295 официальных автоцентров. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 295437 машин, что на 1,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA с начала года составила 20,8%, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе - октябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 35% и составила 108686 автомобилей. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 91798 проданных машин (+6%).

Полный список автодилеров по городам РФ смотрите здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз дилеры сервис

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