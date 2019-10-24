Российский рынок автомобилей с пробегом в октябре вырос на 2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам октября 2019 года составил 526,7 тыс. единиц, что на 2,1% выше результата годичной давности.

Четверть российского рынка подержанных машин приходится на отечественную марку LADA. Так, в прошлом месяце объем перепродаж вазовских автомобилей оказался равен 131,5 тыс. штук – на 0,8% меньше, чем в октябре 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 57,8 и 29,3 тыс. автомобилей соответственно. При этом оба бренда в октябре продемонстрировали положительную динамику (+3,4% и +4% соответственно). Замыкают пятерку лидеров две корейских марки – Hyundai (28,5 тыс. шт.; +9%) и KIA (26,5 тыс. шт.; +12,2%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил около 4,5 млн единиц. Это практически соответствует (-0,1%) показателю января – сентября прошлого года.

Узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом всего лишь за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценка авто».