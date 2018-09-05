Mercedes-Benz Citan покинул российский рынок

Коммерческий автомобиль Mercedes-Benz Citan, пользовавшийся крайне низким спросом, покинул российский рынок.

Как пишет портал Wroom.ru, Mercedes-Benz Citan, выпускающийся с 2012 года во Франции, является перелицованной копией автомобиля Renault Kangoo и отличается только оформлением передней части кузова и декором салона. Спрос на автомобиль невысок даже на европейском рынке, а продажи в России оказались мизерными: в 2017 году дилеры продали 11 «Ситанов», в прошлом году – лишь четыре машины.

На российском рынке предлагались пассажирские минивэны и грузовые фургончики, оснащенные 1,5-литровым турбодизелем мощностью 75, 90 или 110 л.с. Цены на грузовой Mercedes-Benz Citan начинались с отметки 1 млн 668 тыс. рублей, пассажирский вариант стоил от 1 млн 787 тыс. рублей.