Opel сертифицировал в России две модели

Компания Opel получила в России сертификаты на микроавтобусы Opel Zafira Life и фургоны Vivaro калужского производства, которые должны поступить в продажу уже в этом месяце.

Напомним, пассажирский Opel Zafira Life – это близнец моделей Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, а грузовой Opel Vivaro – родственник автомобилей Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Все отличия вариантов под немецкой маркой сводятся к эмблемам, решетке радиатора и мелкому декору, а значит, их можно было беспрепятственно добавить в действующие сертификаты на все семейство, пишет издание «Авторевю». Судя по всему, «Опели» в Калуге будут выпускать в тех же вариантах, что и модели под марками Peugeot и Citroen, однако как минимум одно исключение все же будет: «Зафире» и «Vivaro» не положены полноприводные модификации (хотя в Европе такие есть). Одновременно с микроавтобусами и фургонами на российский рынок должен выйти кроссовер Opel Grandland X, но в базе Росстандарта он пока не появился.

Как считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян, сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели в сегменте легковых автомобилей. Рыночная доля Peugeot и Citroen в 2018 году заметно выросла. В совокупности с будущими моделями Opel позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года Группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen.

«Что касается конкурентов, то, учитывая соплатформенность с моделями Peugeot и Citroen, возможна частичная каннибализация доли продаж этих марок в пользу Opel, но предполагаю все же, что основной расчет делается на рост рынка LCV и привлечение новых покупателей из числа компаний, ведущих малый и средний бизнес в России», – говорит Константин Авакян.