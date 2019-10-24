«Русский Прадо» получит новый двигатель от ЗМЗ

Новый внедорожник УАЗа, с подачи главы Sollers Вадима Швецова называемый «русским Прадо», получит двигатель отечественной разработки, над которым в данный момент работают специалисты Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Об этом корпоративному журналу «Мотор ЗМЗ» рассказал генеральный директор предприятия Руслан Горевой, при этом он не уточнил, что именно это будет за агрегат. По неофициальным данным, в моторную гамму следующего поколения УАЗ «Патриот» может также войти 2,2-литровый дизель, который устанавливается на Ford Transit, пишет портал Motor.ru.

Как сообщалось ранее, УАЗ «Патриот» второго поколения будет построен на новой архитектуре, разработанной совместно с немецкой компанией FEV, получит рамную конструкцию и систему полного привода, а также новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. Изменится и салон автомобиля, который, в частности, получит центральный тоннель, монитор мультимедийной системы и современный радиоприемник. Фары перспективного УАЗ «Патриот» будут выполнены полностью на светодиодах, включая ближний и дальний свет. Оптика нового образца уже запатентована – соответствующий документ опубликован в открытой базе Роспатента. В целом снаружи машина получит более современное оформление передней части. По словам В.Швецова, такой внедорожник будет стоить 1,5 млн рублей, в то время как цены на модель текущего поколения начинаются от 819,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 октября российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей. Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

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