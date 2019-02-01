Объявлены цены на LADA Vesta с новым двигателем и вариатором

АВТОВАЗ объявил новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию японской марки Jatco, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M. Стоимость новой LADA Vesta АТ седан – от 736,9 тыс. рублей, что делает ее одним из самых доступных автомобилей с автоматической трансмиссией в своем классе. Доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, вариатор Jatco с июля 2019 года предлагается покупателям на LADA XRAY Cross. Как отмечается, основная особенность агрегата в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.