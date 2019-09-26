В Mercedes-Benz подтвердили разработку электрического Gelandewagen

Компания Mercedes-Benz ведет разработку полностью электрической версии внедорожника G-Class.

«У Mercedes-Benz G-Class будет модификация с нулевой токсичностью. Ранее в компании были разговоры об отказе от этой модели, но теперь я могу сказать, что это последний автомобиль, с которым мы бы хотели расстаться», – заявил руководитель Daimler Ола Каллениус.

Электрический «Гелендваген» станет частью «зеленой» линейки EQ, на развитие которой выделено 10 млрд евро. В 2022 году Mercedes-Benz выведет на рынок не менее 10 разных моделей с полностью безотходными силовыми установками, пишет портал Autonews.ru.

Что касается электрического G-Class, то подобный автомобиль уже существует. Правда, он был разработан не «Мерседесом», а австрийской компанией Kreisel Electric, которая передала один из первых экземпляров «зеленого» внедорожника Арнольду Шварценеггеру. Такой автомобиль оснащен электрическим агрегатом на 490 л.с. Внедорожник способен ускоряться с места до «сотни» за 5,6 с, а его максимальная скорость составляет 183 км/ч. Двигатель питается от комплекта аккумуляторов на 80 кВт/ч, который позволяет проехать без подзарядки примерно 300 км.

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