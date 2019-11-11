АВТОСТАТ | В Германии увеличат скидки на электромобили

В Германии увеличат скидки на электромобили

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Власти Германии хотят сделать приобретение автомобилей с электрическим двигателем доступней и привлекательнее. Поэтому существующие сегодня в стране скидки на покупку электромобилей, каталожная стоимость которых не превышает 40 тыс. евро, вырастут с четырех до шести тысяч евро. На гибридные модели будет распространяться скидка в размере 4500 евро вместо нынешних 3 тысяч, сообщает агентство "Финмаркет".

При покупке электромобиля стоимостью более 40 тыс. евро клиент будет получать субсидию в размере 5 тыс. евро. В случае гибридных моделей в том же ценовом сегменте скидка составит 4 тыс. евро. При этом получать скидки будут, как и впредь, лишь те, кто покупает машины стоимостью не больше 60 тыс. евро. Расходы на предоставляемые скидки будут нести в равной мере автопроизводители и государство.

Изначально скидки на автомобили на электротяге были введены в Германии около трех лет назад. Ожидается, что срок предоставления скидок на покупку электромобилей и машин с гибридным приводом будет продлен до 2025 года (до сих пор предполагалось, что он истечет уже в 2020 году).

Ждать ли в 2020 году на российском рынке электромобили из Германии - смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: германия электромобили господдержка

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