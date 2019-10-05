Volkswagen в октябре увеличил продажи LCV в России на 8%

Российские дилеры Volkswagen в октябре реализовали 743 легких коммерческих автомобиля, что на 7,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России составили 6150 единиц (+1,4%), сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, в прошлом месяце покупателям был передан 441 автомобиль группы Т6. Наибольший рост продаж в октябре отмечается у Volkswagen Caddy – на 51% до 161 единицы. Реализация модели Crafter увеличилась на 13% и составила 78 машин. Пикап Amarok в прошлом месяце нашел 63 покупателя, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре на российском рынке начались продажи пикапа Volkswagen Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость новинки составляет от 3 млн 474 тыс. 900 рублей.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».