Haval открыл новый дилерский центр в Санкт-Петербурге

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Haval. Инвестиции в его открытие составили 70 млн рублей, сообщает пресс-служба «Аларм-Моторс». Одновременно с открытием в автоцентре стартовали петербургские продажи купе-кроссовера F7x, производство которого налажено на российском заводе Haval.

Автосалон занимает площадь 600 кв.м, в нем доступна вся линейка Haval, представленная в на российском рынке: компактный кроссовер H2, среднеразмерный кроссовер Н6, полноразмерный рамный внедорожник Н9, потенциальным бестселлером марки – кроссовер Haval F7 а также новый. купе-кроссовер F7x. На первом этапе планируется продавать до 60 машин в месяц, что может составлять более половины от общего объема реализации Haval в Санкт-Петербурге. В 2020 году дилер готов реализовать порядка 650 новых автомобилей. Кроме того, 280 кв.м отводится под сервисный центр, где располагается 4 поста. Его мощность составляет 50 автомобилей в сутки.

«Haval сейчас самый перспективный китайский бренд на российском рынке. Марка представлена в растущем сегменте кроссоверов и внедорожников, и активно инвестирует в местное производство. Уже в ближайшее время в продаже появится третья локализованная модель – внедорожник H9», – отмечает генеральный директор «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Стоит добавить, что дилерский центр Haval на проспекте Маршала Жукова стал одним из трех автосалонов «Аларм-Моторс», в котором до конца первой половины этого года компания продавала легковые и коммерческие автомобили Ford. После того, как американский бренд ушел с рынка легковых автомобилей в России, и сосредоточил усилия на развитии производства и продаж коммерческого транспорта, «Аларм-Моторс» стал активно развивать свой портфель брендов в бывших салонах марки. Только за второе полугодие компания добавила в свой актив бренды Suzuki, Hyundai, Haval и УАЗ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Haval реализовали 1514 автомобилей, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года в России было продано 8538 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,9 раза). В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России.

Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который недавно поступил в продажу. Новинка предлагается в комплектациях Comfort, Elite и Premium по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

В каких еще городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто».