Минпромторг предложил субсидировать сертификацию автомобилей-беспилотников

Минпромторг предлагает компенсировать из федерального бюджета полностью расходы на испытания беспилотных автомобилей, которые несут лаборатории, начиная с 1 января 2019 года. Деньги планируется выделять «на компенсацию затрат, связанных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и правилами ООН». Получать субсидии будут испытательные лаборатории – в России их несколько, включая институт НАМИ (структура Минпромторга), пишет газета «Ведомости». В числе затрат, которые чиновники хотят компенсировать, – оплата труда, расходы на различные виды обязательного страхования, на покупку специального оборудования, разработку конструкторской и технологической документации, проектирование и изготовление специальной оснастки и инструментов, испытание материалов и опытных образцов электронных и электрических систем беспилотников.

Субсидии нужны для поддержки эксперимента опытной эксплуатации беспилотников на автомобильных дорогах общего пользования, говорится в пояснительной записке к проекту постановления: «Стоимость испытаний является существенной преградой для массового участия компаний – разработчиков ВАТС в эксперименте».

«Проект постановления предусматривает компенсацию затрат на проведение испытаний ВАТС, а также на создание необходимой современной и перспективной исследовательской базы», – пояснил представитель Минпромторга. По его словам, затраты составляют от 60 тысяч до 200 тыс. рублей в зависимости от возраста автомобиля и выбранной комплектации. В 2020 году на эти цели из бюджета потребуется 200 млн рублей в виде субсидий. В этом году более 100 автомобилей должны пройти испытания в лабораториях, добавил он.

Испытания беспилотников начались в России в 2019 году, основной их участник – «Яндекс». Компания оборудует Toyota Prius собственными беспилотными модулями. «Мы сертифицировали 69 автомобилей, к 2020 году рассчитываем иметь сотню сертифицированных машин, – рассказал представитель «Яндекса». – При этом процесс сертификации обязан проходить каждый автомобиль, даже если они все одинаковой конструкции». Это связано с тем, что автомобили, которые использует «Яндекс» для создания беспилотников, – подержанные и разных годов выпуска.

Сертификация беспилотников в России дублирует испытания, которые автомобиль проходит, перед тем как выйти на российский рынок, продолжает представитель «Яндекса». Но на этапе опытной эксплуатации такая сложная процедура не требуется, считает он.

Пока беспилотники проходят испытания, в «Календаре новинок» можно узнать, какие модели можно появятся на российском рынке до конца текущего и в следующем году.