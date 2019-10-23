«НЕФАЗ» готовится к производству модернизированного городского автобуса

Нефтекамский автозавод к концу 2019 года планирует запустить в серийное производство модернизированный полунизкопольный городской автобус НЕФАЗ-5299-30-57. В ближайшее время первый опытный образец автобуса будет отправлен на испытания и сертификацию, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, премьера автобуса НЕФАЗ-5299-30-57 прошла в рамках международной выставки Comtrans 2019, состоявшейся в начале осени в Москве. Новая модель отличается тем, что только на 60% своей площади имеет низкопольное исполнение. Это значительно снижает стоимость техники, но при этом оставляет пассажирам удобство посадки-высадки через передние и средние двери, что особенно важно для пожилых людей, пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями.

Как пояснили специалисты «НЕФАЗа», при создании этого автобуса за основу были взяты модели, которые выпускаются в настоящее время, и учтены замечания потребителей. Потребительские свойства улучшены более удобной планировкой салона, наличием климатической системы, панорамного остекления с обогревом и электронного табло. Также увеличено количество сидений, изменены поручни.

В автобусе применен ряд деталей, характерных для предшествующих моделей: стеклянные ограждения, комфортное расположение места для людей с ограниченными возможностями, удобные поручни с кнопками вызова водителя, USB-розетками и светлый просторный салон с широкой накопительной площадкой.

Стилистически модернизированный автобус также близок к своему низкопольному собрату: передняя часть автобуса унаследована от него. При этом обновленная модель имеет иные габариты, за счет чего площадь автобуса увеличена. В салоне автобуса НЕФАЗ-5299-30-57 организовано 31 посадочное место, общая вместимость – 106 человек.

В движение автобус приводится двигателем, работающим на компримированном природном газе и отвечающим экологическим требованиям «Евро-5». Восемь газовых баллонов размещены на крыше. Автобус укомплектован автоматической коробкой переключения передач ZF, датчиками уровня охлаждающей жидкости и засоренности воздушного фильтра, EBS – пневматической тормозной системой с электронным управлением.

На сегодня уже более сотни низкопольных автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 поступили в эксплуатацию в автотранспортные предприятия Москвы, Казани и Ростова.

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